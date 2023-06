Jharkhand News: केजरीवाल ने की हेमंत सोरेन से मुलाकात, अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन

जागरण संवाददाता, रांची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विभिन्न दलों से समर्थन जुटा रहे हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चला रहे हैं।

