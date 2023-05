जासं, रांची। ED Raid in Ranchi: झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में पोड़ैयाहाट सीट प्रमुख मानी जाती है और यहीं से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। नवंबर, 2022 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी।

उस वक्त प्रदीप यादव व उनके करीबी होटल व्यवसाई श्यामा कांत यादव के होटल स्काई ब्लू में भी छापा पड़ा था। विधायक प्रदीप यादव, विधायक अनूप सिंह सहित कई व्यवसायियों के यहां छापेमारी में आयकर विभाग ने एक सौ करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता लगाया था। ईडी की यह छापेमारी इसी सिलसिले में बताई जा रही है।

Enforcement Directorate (ED) carrying out raids against Congress legislator Pradeep Yadav and associates at 12 locations across Jharkhand, including four in Ranchi and eight in Deoghar and surrounding areas. The case is related to Income Tax actions on Pradeep Yadav and others.…