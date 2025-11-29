Language
    Jharkhand News: नेतरहाट विद्यालय संचालन के लिए लागू होगी नई नियमावली, जानिए क्या हुए हैं बदलाव

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए नई नियमावली लागू होगी। प्रबंधन संचालन समिति करेगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और पूर्व छात्र शामिल होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रों का नियमित मूल्यांकन होगा। छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

    राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेतरहाट विद्यालय की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल खत्म हो गया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेतरहाट विद्यालय की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया। कार्यकारिणी का गठन तीन वर्ष के लिए किया जाता है, जो शनिवार को पूरा हो गया है।

    पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। राज्य सरकार नेतरहाट विद्यालय के संचालन के लिए नई नियमावली लागू करने जा रही है। इसके गठन के बाद ही कार्यकारिणी समिति का गठन होगा।

    नेतरहाट विद्यालय समिति के तहत कार्यकारिणी समिति मुख्य कार्यकारी निकाय होती है जो विद्यालय का संचालन करती है। इस समिति का कार्यालय प्रोजेक्ट भवन में स्थित है। नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र इस समिति के सभापति मनोनीत किए जाते हैं।

    साथ ही विद्यालय के प्राचार्य इसके पदेन सदस्य सचिव एवं पूर्ववर्ती शिक्षक एवं छात्र के अलावा विभागों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। संतोष उरांव इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। कार्यकारिणी समिति का गठन प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाता है।

    प्रस्तावित नई नियमावली में कार्यकारिणी समिति में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें सरकार की सहभागिता बढ़ाई गई है। हालांकि विद्यालय का संचालन कार्यकारिणी समिति द्वारा ही किया जाएगा।

    नई नियमावली के अनुसार, नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। विभागीय मंत्री सामान्य निकाय के उपाध्यक्ष होंगे। वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

    इधर, कार्यकारिणी समिति के गठन नहीं होने से कई काम प्रभावित हो सकते हैं। विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम जारी किया जाना है। अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ऐसे में अब नई समिति ही इन चीजों पर निर्णय ले सकेगी।

    विद्यालय में शैक्षणिक व प्रशासनिक सुधार के लिए नई नियमावली

    राज्य सरकार नेतरहाट विद्यालय की नई नियमावली विद्यालय में शैक्षणिक व प्रशासनिक सुधार के लिए लागू करने जा रही है। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की इस पर स्वीकृति मिल चुकी है।

    कार्मिक, वित्त और विधि की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। बता दें के हाल के दिनों में विद्यालय के परिणाम में गिरावट आई है। साथ ही विद्यालय में कई विवाद भी हुए हैं। इसमें सुधार के लिए नई नियमावली गठित की जा रही है। 