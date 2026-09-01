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Jharkhand Monsoon: झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून, पलामू-गढ़वा समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Kumar GauravEdited By: Nishant Bharti
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:01 AM (IST)

झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में जलजमाव और किसानों को राहत मिली है। मौसम ...और पढ़ें

झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर सक्रिय मानसून का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार से शुरू शुरू हुई फुहारें मंगलवार तक जारी हैं। इस वर्षा ने जहां शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या खड़ी कर दी है तो वहीं किसानी को नया जीवन दिया है। किसान खेतों की ओर जाने लगे हैं। 

विशेषकर राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा समेत आसपास के जिलों में तो निराश हो चुके किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। 

बता दें कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे सटे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब झारखंड की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने एक सितंबर को रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई है।

इन जिलों में भारी वर्षा की है संभावना 

मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, दो, तीन और चार सितंबर को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 

इधर, सोमवार को राजधानी रांची में दिनभर रुक-रुककर वर्षा होती रही। देर शाम भी वर्षा का सिलसिला जारी रहा। रांची में करीब 13 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

महुआडांड में 171 मिमी वर्षा

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई। सबसे अधिक 171 मिमी वर्षा लातेहार के महुआडांड में दर्ज की गई। इसके अलावा डुमरिया में 112.2 मिमी, मझगांव में 95.4 मिमी, चाकुलिया में 92.4 मिमी और मुसाबनी में 80.2 मिमी वर्षा हुई। वहीं, लोहरदगा में 41 मिमी, जमशेदपुर में 49 मिमी और चाईबासा में 29.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई।