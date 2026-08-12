झारखंड में नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा विधायकों को विधानसभा सत्र में जाने से रोका, जारी हो विशेषाधिकार हनन नोटिस

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के विधायक राज सिन्हा ने विधानसभाध्यक्ष को पत्र लिखकर रांची पुलिस-प्रशासन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 10 अगस्त को उन्हें (राज सिन्हा), नेता प्रतपक्ष बाबू लाल मरांडी, विरोधी दल के मुख्य सचेतक व सचेतक समेत कई विधायकों को विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोका गया।

उनके अनुसार, छात्रों के मुद्दों, राज्य की विधि-व्यवस्था के बारे में जानकारी के देने के लिए भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, लेकिन रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। रात आठ बजे तक उन्हें कैंप जेल में रखा गया। इससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। उनके अनुसार, विधायकों को चलते सत्र में बिना कोई कारण व सूचना के सदन की कार्यवाही से दूर रखा गया। यह मामला विशेषाधिकार हनन का है।

हैशटैग सरकार की बर्बर कार्रवाई का प्रतीकः अमर बाउरी प्रदेश भाजपा ने राज्य में छात्रों पर झामुमो-कांग्रेस सरकार द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इंटरनेट मीडिया पर इसके असर की बात कही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर हिटलर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है।