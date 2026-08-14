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    छात्रों के डेलीगेशन पर बयान देकर घिरीं झारखंड की मंत्री शिल्पी तिर्की, मीडिया में आकर देनी पड़ी सफाई

    By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:59 AM (IST)

    झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने छात्रों के डेलीगेशन पर अपने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था क ...और पढ़ें

    HighLights

    1. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने बयान पर सफाई दी।

    2. कहा, उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

    3. अनशनकारी छात्रों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया।

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने छात्रों के डेलीगेशन पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

    मंत्री ने कहा, "कल JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच से हमारे संदर्भ में एक बयान दिया गया है। मुझे लगता है कि छात्र नेता रविंद्र पासवान हमारे द्वारा दिए गए बयान को सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि हमारे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।"

    उन्होंने बताया कि 12 तारीख को जब वह सदर अस्पताल गई थीं, जहां उन्होंने घायल अनशनकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान जो उनकी बातचीत हुई, वहीं उन्होंने मीडिया को बताया था।

    उन्होंने कहा, "मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूं कि 12 तारीख को मैंने मीडिया के सामने जो बयान दिया था, उसमें स्पष्ट था कि जिन छात्र-छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मिलने गया, उसमें एक भी अनशनकारी को शामिल नहीं किया गया था।"

    मंत्री ने कहा कि उनकी चिंता यही है कि अगर उस प्रतिनिधिमंडल में अनशन पर बैठे छात्र रहते तो सरकार उनसे बातचीत करके कम से कम उनके अनशन को तुड़वाने का काम करती, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो पाता, लेकिन उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कम से कम अनशन पर बैठे छात्रों के साथ सरकार को वार्ता करने का मौका मिलता।

    उन्होंने कहा कि इस बयान को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे उन्होंने कहा है कि 'प्रतिनिधिमंडल में कोई छात्र नहीं थे'। मंत्री ने कहा, "मैं इस बात का खंडन करती हूं।"

    छात्र नेता ने किया था पलटवार

    छात्र नेता रवींद्र पासवान ने झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कहा, "उनसे हम यही पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम छात्र नहीं हैं? हमारा जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया था, हम सभी का एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं। बिना जांच किए, बिना सोचे-समझे इस तरह का बयान देना गलत है। सभी के पास एडमिट कार्ड है और सभी JPSC-JSSC परीक्षा लिखते हैं।"

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    भाजपा भ्रम में है: शिल्पी 

    मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा को भले ही ऐसा भ्रम होता होगा कि उन्होंने (BJP ने) इस विरोध-प्रदर्शन को हाईजैक किया है, लेकिन ये केवल उनका भ्रम ही है।

    उन्होंने कहा कि आज भी छात्र सतर्क हैं। कुछ लोगों को निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिन छात्रों-छात्राओं के साथ लोग संपर्क में हैं, उनकी मांगों को लेकर हम सरकार तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि जो लोग लगातार अनशन पर बैठे हैं, उनके अनशन को समाप्त किया जाए।

    मंत्री ने कहा कि जिन चीजों में सरकार के साथ सहमति बन चुकी है, उनमें काम करने के लिए छात्र सरकार को समय दें।

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