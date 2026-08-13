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    झारखंड में मनरेगा और JSLPS कर्मियों को 15 दिन में मिले पेंडिंग सैलरी, मंत्री दीपिका पांडेय के सख्त निर्देश

    By Ashish Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:17 AM (IST)

    मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा व जेएसएलपीएस कर्मियों का लंबित वेतन 15 दिनों में भुगतान करन ...और पढ़ें

    मंत्री दीपिका पांडेय। फाइल फोटो

    मंत्री दीपिका पांडेय। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मनरेगा, जेएसएलपीएस कर्मियों का लंबित वेतन 15 दिन में दें।

    2. हर माह 25 तारीख तक वेतन बिल ट्रेजरी में भेजें।

    3. मनरेगा में नवाचारों, जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा दें।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की।

    इस दौरान बजटीय प्रविधान के विरुद्ध व्यय, भुगतान की स्थिति और योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंत्री ने मनरेगा एवं जेएसएलपीएस कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया।

    उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर माह वेतन का बिल 25 तारीख तक ट्रेजरी में अनिवार्य रूप से भेज दिया जाए, ताकि सभी कर्मियों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

    मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा में लेबर एवं सामग्री के एवज में भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं को भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र दूर करने का निर्देश दिया, ताकि श्रमिकों एवं संबंधित एजेंसियों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

    उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत नवाचार आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। इसी क्रम में ड्राई बोरवेल को सीपेज वाटर टैंक के रूप में विकसित करने की योजना को मनरेगा से जोड़ने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि जल संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को बढ़ावा मिल सके।

    मंत्री ने कहा कि मनरेगा की योजनाओं में ऐसे नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो। बैठक में जेएसएलपीएस के अंतर्गत संचालित आजीविका एवं ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

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    जल्द शुरू हों नई योजनाएं 

    मंत्री ने जोहार -2 एवं जायका जैसी योजनाओं को जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना की भी समीक्षा की गई।

    पेसा कानून के धरातलीय क्रियान्वयन को लेकर मंत्री ने पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक बी. राजेश्वरी, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल, जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल, अभियंता प्रमुख सहित विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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