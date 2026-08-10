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    'हम छात्रों के साथ, प्रदर्शनकारियों पर न चले लाठियां', रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर बोलीं मंत्री दीपिका पांडेय

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 06:53 PM (IST)

    मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान ...और पढ़ें

    प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह। (वीडियो ग्रैब)

    प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह। (वीडियो ग्रैब)

    HighLights

    1. सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करती है, बल प्रयोग नहीं।

    2. CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला कानूनी दायरे में होगा।

    3. परीक्षा प्रणाली सुधार को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनेगी।

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) अभ्यर्थियों के जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार का रुख स्पष्ट किया।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करती है और उनकी जायज मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर व संवेदनशील है।

    मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग, लाठीचार्ज, आंसू गैस या पेलेट गन का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है।

    मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत न होने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से लगातार छात्र प्रतिनिधियों के साथ घंटों बैठकें और विस्तृत चर्चा हुई है।

    दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र और क्षमता में जो भी संभव था, उन सभी मांगों को मान लिया गया है।

    छात्रों को समझना होगा

    CGL (संयुक्त स्नातक स्तरीय) परीक्षा को पूरी तरह रद करने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालती निर्देश और कानूनी पहलू शामिल हैं। सरकार को संविधान और स्थापित कानूनी दिशा-निर्देशों के तहत ही फैसला लेना होगा, जिसे छात्रों को समझना चाहिए।

    वित्तीय अनियमितताओं या धांधली के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जांच की खिड़की पूरी तरह खुली है। सरकार न्यायिक निगरानी में जांच कराने के साथ-साथ किसी भी केंद्रीय एजेंसी (जैसे ED) से जांच के लिए तैयार है।

    उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार IIT, IIM, XLRI और ISM जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर विचार कर रही है ताकि आगे होने वाली सभी परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हों। मंत्री ने अंत में छात्रों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की।

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