झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में 65 सह प्राध्यापकों की अनुबंध पर नियुक्ति, 21 सितंबर को इंटरव्यू

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में सह प्राध्यापक के 65 पदाें के विरुद्ध अनुबंध पर नियुक्ति होगी।

इनमें 53 नियमित तथा 12 बैकलाग पद सम्मिलित हैं। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 सितंबर को रिम्स, रांची में वाक इन इंटरव्यू का आयोजन करेगा।