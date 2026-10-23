झारखंड के सारंडा में सक्रिय माओवादी दंपत्ति ने कोलकाता पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के सारंडा क्षेत्र में सक्रिय रहे माओवादी दंपत्ति ने कोलकाता पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के बेलपहाड़ी थाना क्षेत्र के बिदी गांव का समीर महतो उर्फ मंगल तथा उसी थाना क्षेत्र के गोपीबल्लभपुर गांव की मालती मुर्मू शामिल हैं।

आत्मसमर्पण करने वाला समीर महतो उर्फ मंगल माओवादियों का सब जोनल कमेटी सदस्य था, जिसपर झारखंड सरकार ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं, उसकी पत्नी मालती मुर्मू माओवादियों की एरिया कमांडर थी और उसपर राज्य सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।