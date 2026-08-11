झारखंड शराब घोटाला: ACB उत्पाद विभाग के पूर्व अधिकारियों से करेगी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी ने अब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मनोज कुमार वर्णवाल व मंगल प्रसाद सहाय तथा तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक मिनाश्री प्रसाद को समन किया है।

एसीबी ने तीनों को मंगलवार को एसीबी के रांची स्थित मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, जहां उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इन अधिकारियों से एसीबी उपलब्ध दस्तावेज, विभागीय फाइलों, नोटशीटों, अनुमोदनों तथा अब तक जांच में प्राप्त साक्ष्यों के संबंध में विस्तृत पूछताछ करेगी। एसीबी ने सोमवार को फ्लोरेंस हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट के निदेशक जतीन सहाय व मैनपावर प्लेसमेंट एजेंसी एटूजेड इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक अरुण गौर, मनोज तिवारी व विकास अग्रवाल समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ये चारो सोमवार को पूछताछ में निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके। एसीबी ने अधिकारिक रूप से जारी बयान में बताया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच को चरणबद्ध, निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। प्रत्येक नए बयान का उपलब्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य व अन्य गवाहों के बयान से मिलान व उनका सत्यापन कराया जा रहा है।