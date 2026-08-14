झारखंड खादी बोर्ड में साढ़े तीन महीने से वेतन-मानदेय बंद, 81 आउटसोर्स कर्मियों के सामने भुखमरी; CEO का पद भी खाली

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पिछले साढ़े तीन माह से न वेतन मिला न मानदेय। कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले सात साल से अध्यक्ष का पद खाली है और साढ़े तीन माह से सीइओ का। अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे बोर्ड की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। यही नहीं, बोर्ड के पूरे देश में 17 बिक्री केंद्र हैं।

लखनऊ व दिल्ली में एक-एक है। इनका पिछले महीने इश्योरेंस भी खत्म हो गया है। कुछ घटना-दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा पता नहीं। चूंकि वित्तीय अधिकारी सीइओ के अधीन है, सो जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती, स्थिति ऐसी ही रहने वाली है।

आउटसोर्स पर चल रहा बोर्ड झारखंड का ऐसा बोर्ड पर जहां सभी प्रमुख पदों पर आउटसोर्स से लोग भरे गए हैं। इनकी जवाबदेही भी तय नहीं है। कुल 81 लोग आउटसोर्स से हैं। बालाजी कंपनी ने इसका ठेका ले रखा है। इसके साथ यहां कुल तीन ही स्थायी कर्मचारी हैं और पांच दैनिक मजदूरी।

सीईओ के न रहने से यहां वेतन-मानदेय के लाले पड़े हैं। कर्मचारियों ने बताया कि कार्मिक सचिव व उद्योग सचिव को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कौन करेगा, इसको लेकर भी संशय है।

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तीन सौ महिलाओं की छात्रवृत्ति भी लटकी खादी बोर्ड में महिलाओं को छह-छह माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से डेढ़ सौ रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके बाद जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, उन्हें दस हजार रुपये की सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र दिया जाता है।