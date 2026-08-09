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    झारखंड छात्र आंदोलन: 16 दिन में सरकार ने मानी 98 प्रतिशत मांगें, CBI जांच की मांग तेज

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 09:49 PM (IST)

    Protest In Ranchi: झारखंड में परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन के बीच सरकार और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता हुई। ...और पढ़ें

    रांची में प्रोटेस्ट करते हुए छात्र। (PTI)

    रांची में प्रोटेस्ट करते हुए छात्र। (PTI)

    HighLights

    1. 14वीं JPSC PT और बैकलॉग परीक्षाएं रद करने पर सहमति।

    2. परीक्षा धांधली की उच्च स्तरीय समिति से जांच होगी।

    3. छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े, विधानसभा घेराव करेंगे।

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में परीक्षा धांधली के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच रविवार को स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता संपन्न हुई।

    इस दौरान 14वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा रद करने और मामले की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने पर सहमति बन गई है।

    आंदोलनकारी समूह के प्रवक्ता रविंद्र रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के साथ हुई बैठक में 14वीं JPSC PT परीक्षा के अलावा JPSC की वर्ष 2023 और 2025 की दोनों बैकलॉग परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

    इसके अतिरिक्त, भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच CID, ED और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराने पर सहमति बनी है।

    हालांकि, छात्र प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग पर कायम हैं। इसी मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव करने की घोषणा की है।

    झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छात्रों की 98 प्रतिशत मांगे मान ली गई है।

    दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को ही झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के तीन सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

    10 अगस्त को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव का एलान

    मुख्य मांगों पर सहमति न बनने के कारण छात्र प्रतिनिधियों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। छात्र अगुआ देवेंद्रनाथ महतो ने मंत्रियों द्वारा वीडियो कॉल पर अनशन खत्म करने की अपील को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि लिखित आदेश मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।

    आंदोलनकारियों ने 10 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव की घोषणा की है।

    जयराम महतो ने रखा निर्जला उपवास

    झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम महतो अभ्यर्थियों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास पर बैठे और सोमवार को विधानसभा मार्च में शामिल होने का एलान किया।

    केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने की मुलाकात

    रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    पीयूष मिश्रा की मौजूदगी

    प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी पीयूष मिश्रा ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों का समर्थन किया।

    मुख्यमंत्री व राज्यपाल की अपील

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को पूर्ण पारदर्शिता और न्याय का भरोसा देते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान बल प्रयोग से नहीं, बल्कि संवाद से संभव है। उन्होंने युवाओं से स्वार्थी तत्वों के बहकावे में न आने की अपील की।

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    वहीं, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और बातचीत के जरिए जल्द ही सर्वमान्य समाधान निकाल लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- CGL रद और CBI जांच पर नहीं बनी बात, जारी रहेगी छात्रों की हड़ताल, 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव