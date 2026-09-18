'जब एजेंसी ही बिक गई, तो दागी कैसे छांटें?', JPSC-CGL परीक्षा रद करने पर झारखंड सरकार की हाई कोर्ट में दो टूक

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी, सीजीएल सहित 4 परीक्षाएं रद करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट द्वारा 18 अगस्त 2026 को परीक्षा रद करने के फैसले को पूरी तरह संवैधानिक और जनहित में बताया है।

सरकार का कहना है कि जब परीक्षा की कस्टडी रखने वाली एजेंसी ही बिक चुकी हो, तो उसमें से दागी और बेदाग अभ्यर्थियों को अलग करना नामुमकिन है। सर्वोच्च न्यायालय के वंशिका यादव और सचिन कुमार के मामलों का हवाला देते हुए सरकार ने दलील दी कि व्यापक स्तर पर धांधली होने पर पूरी परीक्षा रद करना ही एकमात्र संवैधानिक विकल्प है, ताकि लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।

सरकार की ओर से अदालत को बताया कि यह केवल कुछ अभ्यर्थियों की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर सिंडिकेट द्वारा कब्जा किए जाने का मामला है। नेपाल, आसनसोल और बिहार में लगाए गए थे रटने के कैंप सीआईडी जांच के मुताबिक, परीक्षा से ठीक पहले अभ्यर्थियों को संगठित रूप से उत्तर रटाने के लिए विशेष कैंप लगाए गए थे। जांच में सामने आया कि 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के बीरगंज ले जाकर उत्तर रटवाए गए थे, जिनमें से 10 अभ्यर्थी सफल भी घोषित हो गए थे।