लातेहार में जीराफूल चावल से संवरेगी महिलाओं की किस्मत, देश के प्रीमियम बाजारों तक पहुंचेंगे प्रोडक्ट

आशीष झा, रांची। झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वावलंबन के प्रयासों के तहत अब बेहतरीन खाद्य पदार्थों के उत्पादन, इनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

इस कड़ी में पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में प्रसिद्ध जीराफूल चावल की पैकेजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार की महिलाओं को एफएमसीजी श्रेणी में पहले से एक किलो और दो किलो के पैकेट तैयार करने का एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। इस पर काम भी चल रहा है।

नई व्यवस्था में प्रदेश के लातेहार जिले का पारंपरिक और सुगंधित जीराफूल चावल अब देश के प्रीमियम बाजारों तक अपनी पहुंच बनाने की ओर बढ़ गया है। महुआडांड़ क्षेत्र में उत्पादित इस चावल को संगठित बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है।

'किसान-से' एजीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने नेतरहाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को 25 टन जीराफूल चावल खरीदने का आदेश दिया है, जिसका कुल मूल्य 26.25 लाख रुपये है। यह खरीद आदेश अप्रैल 2026 में ही जारी हुआ था, जिसमें 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के कुल 16,250 पैकेट तैयार होंगे। इसी क्रम में 31 अगस्त 2026 को एक बार फिर लगभग 6.70 टन जीराफूल चावल लातेहार से गुरुग्राम स्थित 'किसान-से' के वेयरहाउस के लिए रवाना किया गया। यह लातेहार के स्थानीय उत्पाद को बड़े और प्रीमियम बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि है।

पोषण और गुणवत्ता में भी बेहतर जीराफूल चावल अपनी विशिष्ट खुशबू, महीन दाने, मुलायम बनावट और अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इसमें प्रति 100 ग्राम 8.96 ग्राम प्रोटीन पाया गया है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 57 दर्ज किया गया है।

इसके अलावा कुल वसा, संतृप्त वसा और सोडियम की मात्रा भी कम पाई गई है। ये विशेषताएं इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक अलग पहचान वाला उत्पाद बनाने में मदद करती हैं। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा महुआडांड़ में स्थापित राइस कम पीनट प्रोसेसिंग यूनिट इस मूल्य शृंखला को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। इस इकाई का संचालन नेतरहाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिससे लगभग 1,500 किसान जुड़े हैं।