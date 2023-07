झारखंड JDU के पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, 2024 के लोकसभा चुनावों समेत इन मुद्दों पर की चर्चा

जदयू झारखंड के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य खीरू महतो व प्रदेश पार्टी के अन्य नेताओं ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की। नेताओं ने नीतीश से मिलकर झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती तथा आगामी लाेकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किए।

बिहार सीएम नीतीश के साथ झारखंड प्रदेश जदयू के पदाधिकारी। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: जदयू झारखंड के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य खीरू महतो व प्रदेश पार्टी के अन्य नेताओं ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की। इन मुद्दों पर हुई चर्चा नेताओं ने नीतीश से मिलकर झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती तथा आगामी लाेकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किए। साथ ही झारखंड में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसे लेकर तथा प्रदेश में संगठन की स्थिति को लेकर विस्तृत लिखित रिपोर्ट भी सौंपा। हाल में पार्टी में किन बड़े नेताओं को शामिल कराया गया है तथा उनके शामिल होने से संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी जानकारी दी। क्या बोले खीरू महतो प्रदेश नेताओं ने अगले तीन माह में पार्टी द्वारा संचालित किए जानेवाले कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। खीरू महतो ने बताया कि अशोक चौधरी के विभिन्न जिलों में किए गए दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। संगठन के विस्तार को लेकर हुई चर्चा इस दौरान नीतीश ने झारखंड में संगठन को और मजबूत करने तथा आगामी चुनावाें की मजबूती के साथ तैयारी करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए। मिलनेवालों में प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी श्रवण कुमार, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह, युवा नेता एवं मांडू के पूर्व प्रत्याशी दुष्यंत कुमार पटेल, धनबाद जिला के अध्यक्ष पिंटू सिंह, धनलाल दुबे सम्मिलित थे।

Edited By: Mohit Tripathi