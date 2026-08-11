झारखंड जल जीवन मिशन में अयोग्य ठेकेदारों को मिला बड़ा काम, CAG रिपोर्ट में खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में जल जीवन मिशन की योजनाओं का काम कई ऐसे ठेकेदारों को मिला जो निविदा यानि टेंडर की शर्तों के लिए अयोग्य थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सालाना आडिट रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर किए हैं।

मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल के तौर पर 39 निविदाएं ली गईं। इनमें सात निविदाएं एक ही संवेदक या ठेकेदार को आवंटित की गई। 54.05 करोड़ की मूल्य वाली निविदा में एजेंसी के पांच वित्तीय वर्ष का खाता देने की शर्त थी।

इसी के आधार पर उसके सिविल कार्यों के टर्नओवर का निर्धारण होना था। जबकि ठेकेदार ने केवल दो साल का लेखाजोखा दिया। बाकी के तीन सालों का अधूरा कागज देकर काम अपने नाम करा लिया। इसके अलावा काम पूरा करने के लिए इंजीनियर, ड्रील मशीन की जो शर्त रखी गई थी वह भी एजेंसी द्वारा सभी सात कामों के लिए एक ही लिस्ट देकर ले ली गई।

ज्वाइंट वेंचर में दिया गया काम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि है कई योजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा। पेयजल स्वच्छता के दो प्रमंडलों में पांच निविदाओं में केवल दो ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इनमें तीन निविदा एक को जबकि बाकी दो निविदा दूसरे संवेदक को दी गई।

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