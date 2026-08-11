झारखंड जल जीवन मिशन में अयोग्य ठेकेदारों को मिला बड़ा काम, CAG रिपोर्ट में खुलासा
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत अयोग्य ठेकेदारों को काम दिया गया। निविदा आवंटन में पा ...और पढ़ें
HighLights
CAG ने जल जीवन मिशन में अयोग्य ठेकेदारों को काम मिलने का खुलासा किया।
निविदा आवंटन में पारदर्शिता की कमी और मिलीभगत की आशंका जताई गई।
अधूरे दस्तावेज जमा कर ठेकेदारों ने करोड़ों के काम हासिल किए।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में जल जीवन मिशन की योजनाओं का काम कई ऐसे ठेकेदारों को मिला जो निविदा यानि टेंडर की शर्तों के लिए अयोग्य थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सालाना आडिट रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर किए हैं।
मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल के तौर पर 39 निविदाएं ली गईं। इनमें सात निविदाएं एक ही संवेदक या ठेकेदार को आवंटित की गई। 54.05 करोड़ की मूल्य वाली निविदा में एजेंसी के पांच वित्तीय वर्ष का खाता देने की शर्त थी।
इसी के आधार पर उसके सिविल कार्यों के टर्नओवर का निर्धारण होना था। जबकि ठेकेदार ने केवल दो साल का लेखाजोखा दिया। बाकी के तीन सालों का अधूरा कागज देकर काम अपने नाम करा लिया। इसके अलावा काम पूरा करने के लिए इंजीनियर, ड्रील मशीन की जो शर्त रखी गई थी वह भी एजेंसी द्वारा सभी सात कामों के लिए एक ही लिस्ट देकर ले ली गई।
ज्वाइंट वेंचर में दिया गया काम
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि है कई योजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा। पेयजल स्वच्छता के दो प्रमंडलों में पांच निविदाओं में केवल दो ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इनमें तीन निविदा एक को जबकि बाकी दो निविदा दूसरे संवेदक को दी गई।
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जबकि गढ़वा और जमशेदपुर प्रमंडल में इसी तरह की निविदा इन्हीं दोनों संवेदकों या ठेकेदारों को ज्वाइंट वेंचर में दे दी गईं। सीएजी ने इन निविदाओं के आवंटन में मिलीभगत की आशंका जाहिर की है।
इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट की खरीद में भी मिलीभगत कर बोली लगाने की संभावना जताई गई है। कई योजनाओं में संवेदकों को 85 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया।