झारखंड आईसीटी चैंपियनशिप में स्टूडेंट्स के साथ इस बार शिक्षक भी दिखाएंगे प्रतिभा, चार चरणों में प्रतियोगिता

राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित होनेवाली 'आईसीटी चैंपियनशिप: झारखंड ई शिक्षा महोत्सव' में छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक भी सम्मिलित होंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से इन्फारमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी में शिक्षक भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

पिछले वर्ष शुरू हुई इस प्रतियोगिता में केवल नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस बार इन कक्षाओं के विद्यार्थी के अलावा कक्षा छह से 12वीं में पढ़ानेवाले शिक्षक भी सम्मिलित होंगे। यह आईसीटी चैंपियनशिप प्रतियोगिता चार चरणों में आयोजित होगी।

पहले चरण में विद्यालय स्तर पर यह प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू होगी जो 16 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसके बाद क्रम से प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता होगी। चारों चरणों में विजेता प्रतिभागियों के पुरस्कार का प्रविधान किया गया है।

विद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों और शिक्षकों को कांस्य मेडल और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। वहीं, प्रखंड स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल, प्रमाणपत्र तथा बैग दिया जाएगा। वहीं, शिक्षकों को बैग की जगह पेन ड्राइव, डायरी और कलम दिए जाएंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दोनों श्रेणी के विजेता प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट तथा स्मार्ट वाच मिलेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को शील्ड, विशेष प्रमाणपत्र तथा लैपटाप दिए जाएंगे।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आठ विद्यार्थियों तथा दो शिक्षकों को मिलेगा लैपटाप इस प्रतियोगिता आईसीटी विषय पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की लिखित परीक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक परीक्षा भी होगी। प्रश्न गुरूजी ऐप से भेजे जाएंगे। जिन विद्यालयों में आइसीटी लैब है, वहां यह परीक्षा होगी। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से चार-चार छात्र व छात्राएं तथा दो शिक्षक भाग लेंगे। जिला स्तर पर 1,086 छात्र तथा इतनी ही छात्राएं तथा 528 शिक्षक भाग लेंगे।

वहीं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 96 छात्र तथा इतनी ही छात्राएं तथा 48 शिक्षक भाग लेंगे। अंतिम रूप से प्रत्येक कक्षाओं से एक-एक छात्र एवं छात्राएं यानी कुल आठ विद्यार्थी तथा दो शिक्षक (मिडिल एवं सेकेंड्री तथा हायर सेकेंड्री) को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन सभी को लैपटाप दिया जाएगा। दो विद्यार्थी स्टेट एंबेसडर आफ आइसीटी चुने जाएंगे।