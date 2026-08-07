8 साल तक याचिका लिस्ट नहीं होने पर झारखंड हाई कोर्ट नाराज, कहा- सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2017 में दाखिल एक आपराधिक याचिका करीब आठ साल तक सूचीबद्ध नहीं होने पर नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि पूरी न्यायिक व्यवस्था वादियों के हित के लिए है। ऐसे में वर्षों तक किसी मामले का सूचीबद्ध नहीं होना उचित नहीं है।

अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को उन मामलों की जानकारी से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जो वर्षों से सूचीबद्ध नहीं हुए हैं।

प्रार्थी श्रीकांत राय सहित अन्य ने वर्ष 2017 में याचिका दाखिल की थी। लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से अदालत को बताया गया कि लंबित फाइलों के भौतिक सत्यापन के दौरान गर्मी की छुट्टियों में इस मामले की फाइल मिली।

फाइल क्रिमिनल डिस्पोजल सेक्शन में पड़ी थी। इसे 16 जून 2026 को संबंधित क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन सेक्शन को भेजा गया, जिसके बाद मामले को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कोर्ट ने कहा- केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं खंडपीठ ने रजिस्ट्री के स्पष्टीकरण पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि याचिका वर्ष 2017 में दाखिल हुई थी और गर्मी की छुट्टियों के दौरान भौतिक सत्यापन में इसकी फाइल मिलने की बात रजिस्ट्री की ओर से जरूरी सतर्कता नहीं बरते जाने को दर्शाती है।