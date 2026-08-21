झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद काम पर लौटे JPSC से चुने गए अधिकारी, सरकार के रिएक्शन का इंतजार
झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं-13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्मिक विभाग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बाद उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी अपनी-अपनी पोस्टिंग पर लौट आए और योगदान भी दे दिया।
HighLights
हाई कोर्ट ने 11वीं-13वीं जेपीएससी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई रोकी।
सफल अधिकारी तुरंत अपनी पोस्टिंग पर लौटे, योगदान भी दिया।
सरकारी कार्यालयों में रुका कामकाज फिर से शुरू होने की उम्मीद।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को जैसे ही 11 वीं से 13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्मिक की कार्रवाई पर रोक लगाई, वैसे ही तमाम उप समाहर्ता स्तर के अधिकारी अपनी-अपनी पोस्टिंग की जगह पर पहुंच गए। इन अधिकारियों ने योगदान भी दे दिया और इसकी सूचना जिले के वरीय अधिकारियों से लेकर मुख्यालय तक को भेज दी।
सभी को इस बात का भय था कि कहीं विभाग अवकाश का आवेदन नहीं होने पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर दी जाय। हालांकि अभी योगदान स्वीकार करने को लेकर भ्रम बना हुआ है।
जिन अधिकारियों को एक बार पद से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ है, उन्हें वापस काम पर आने के लिए भी आदेश की आवश्यकता होगी।
संकट में आ गई थी नौकरी
बता दें कि 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा रद होने से 207 उप समाहर्ता, 35 पुलिस उपाधीक्षक, 56 राज्य कर पदाधिकारी, 02 कारा अधीक्षक, 10 शिक्षा सेवा (कैटेगरी-2), एक जिला समादेष्टा, आठ सहायक निबंधक, 14 श्रम अधीक्षक, छह प्रोबेशन पदाधिकारी, तीन उत्पाद निरीक्षक की नौकरी संकट में आ गई थी।
इनमें कई उपसमाहर्ता एटीआइ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रखंडों और अंचलों में फील्ड ट्रेनिंग के तहत पदस्थापित थे। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा रद किए जाने से पिछले तीन दिनों से सरकारी कार्यालयों में हर मोर्चे पर कामकाज रुक गया था।
सीनियर अधिकारी खुद बढ़ा रहे थे फाइल
बड़ा कारण यह है कि फाइल आगे बढ़ाने वाले कर्मी ही कार्यरत नहीं हैं। इन कर्मियों के पास जो फाइलें थीं, वे किसी अन्य को प्रभार में भी नहीं दी गईं। इससे कामकाज काफी प्रभावित हो रहा था। वहीं, अत्यावश्यक होने पर वरीय पदाधिकारी स्वयं फाइलों को बढ़ा रहे थे।
सीजीएल परीक्षा के माध्यम से 847 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 178 अंचल निरीक्षक तथा चार प्लानिंग असिस्टेंट नियुक्त हुए थे।
इनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और कनीय सचिवालय सहायक के 1,135 कर्मी सचिवालय में पदस्थापित थे। यही पदाधिकारी संचिका तैयार कर आगे बढ़ाते हैं। राज्य में फाइलों का जहां से सृजन होता है और सीनियर अधिकारियों के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उन जगहों पर कर्मियों के नहीं होने से पूरा काम काज रुक गया है।
सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी फाइलों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 18 अगस्त को नियुक्ति रद करने का आदेश जारी होने के बाद से ये कार्यरत नहीं थे।
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