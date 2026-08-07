477 दिन की देरी से अपील दायर करने पर भड़का झारखंड हाई कोर्ट, राज्य सरकार की याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने 477 दिन की देरी से राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए देरी माफ करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि सरकार देरी के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रही है। इसलिए अपील खारिज की जाती है। मामला जय प्रकाश चौधरी से संबंधित है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के 13 फरवरी 2024 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अपील निर्धारित समय सीमा से 477 दिन की देरी से दाखिल की गई। देरी माफ करने के लिए सरकार की ओर से दायर आवेदन में बताया गया कि एकलपीठ के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, अभ्यावेदन पर सुनवाई करने, कानूनी राय लेने, संबंधित अभिलेख जुटाने और फाइल को विभिन्न स्तरों से गुजरने में समय लगा। इसी कारण निर्धारित समय में अपील दाखिल नहीं हो सकी।