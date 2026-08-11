सहायक आचार्य नियुक्ति मामला: हाई कोर्ट ने सरकार और JSSC को 70 पद रिक्त रखने का दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में दो वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मामले में सरकार और जेएसएससी को 70 पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने जेएसएससी की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में दो वर्षीय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने और उनका परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। बीएड भी मान्य इन अभ्यर्थियों ने कक्षा छह से आठ तक के गणित, विज्ञान सहित अन्य विषयों के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई थी कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित 29 जनवरी 2024 के संशोधन में दो वर्षीय बीएड को भी मान्य योग्यता में शामिल किया गया है।

ऐसे में उन्हें परीक्षा के लिए योग्य मानते हुए उनका परिणाम जारी किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि परिमल कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए वर्ष 2022 की नियुक्ति नियमावली ही लागू होगी।

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29 जनवरी 2024 को किया गया संशोधन इस नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। जेएसएससी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्षीय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।