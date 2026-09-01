झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा को हाई कोर्ट का नोटिस, CCTV से जुड़ा है मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने बार-बार निर्देश देने के बाद भी अब तक प्रभावी अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाएं।

अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 18 जून के आदेश के साथ-साथ इससे पहले हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों की ओर से कई बार थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं होना गंभीर विषय है।