झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा को हाई कोर्ट का नोटिस, CCTV से जुड़ा है मामला
झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन न होने पर डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
HighLights
हाई कोर्ट ने डीजीपी को अवमानना का नोटिस दिया।
पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगने पर नाराजगी।
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित है।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बार-बार निर्देश देने के बाद भी अब तक प्रभावी अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाएं।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 18 जून के आदेश के साथ-साथ इससे पहले हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों की ओर से कई बार थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं होना गंभीर विषय है।
टेंडर रद करने के बहाने से अदालत असंतुष्ट
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पहले टेंडर निकालने और बाद में उसे रद किए जाने सहित अन्य कारण बताए गए।
इस पर अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कारण और बहाने संतोषजनक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अब तक किसी भी पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।
खंडपीठ ने कहा कि 18 जून को डीजीपी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया गया था। हालांकि, राज्य को एक और अवसर देते हुए आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया था।
साथ ही मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी आदेश की गंभीरता से डीजीपी को अवगत कराने और हाई कोर्ट के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था।
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