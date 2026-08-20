सेवानिवृत्त कर्मी से अतिरिक्त वेतन वसूली नहीं की जा सकती, झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से करीब 36 वर्ष पुराने अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जा सकती, खासकर तब, जब उसके खिलाफ विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई में आरोप सिद्ध न हुआ हो।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर किसी कर्मचारी के वेतन या सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ को नहीं रोका जा सकता। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश को अधिकांश हिस्सों में बरकरार रखा।

हालांकि, खंडपीठ ने कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कृत्य के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने से कानून किसी कर्मचारी को स्वत: संरक्षण नहीं देता। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कर्मचारी से कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगाई गई थी और उसके सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया था। 1975 में ट्रेसर के पद पर हुई थी नियुक्ति मामला तारकेश्वर प्रसाद सिंह से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति 13 जनवरी 1975 को ट्रेसर के पद पर हुई थी। फरवरी 1980 में उन्हें अस्थायी रूप से जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के पद पर प्रोन्नति दी गई। बाद में इस प्रोन्नति को लेकर विवाद हुआ और वर्ष 1986 में उन्हें दोबारा ट्रेसर के पद पर भेज दिया गया।

वर्ष 1987 में पूर्व आदेश वापस लिए जाने के बाद उन्हें फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के पद पर बहाल कर दिया गया और उनकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया गया। बाद में उन्हें एसीपी का लाभ भी मिला। विभागीय जांच में पहले ही दी जा चुकी थी सजा वर्ष 2011 में तारकेश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित कर उनके खिलाफ 14 आरोप लगाए गए थे। इनमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के पद पर कथित रूप से अवैध तरीके से बने रहने और उस पद का वेतन लेने का आरोप भी शामिल था।

विभागीय जांच के बाद कुछ आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर उन्हें निंदा की सजा दी गई और दो वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव के रोक दी गईं। इसके बाद विभाग ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया।