सड़क हादसे में मुआवजा 2 लाख से बढ़कर 7.60 लाख, झारखंड HC में बीमा कंपनी की अपील खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने करीब 28 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में जान गंवाने वाले के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि दो लाख से बढ़ाकर 7.60 लाख रुपये कर दी है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए मुआवजा राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। ब्याज दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक देना होगा।

मामला हजारीबाग के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक जुलाई 2013 के फैसले से जुड़ा है। ट्रिब्यूनल ने जुबैदा खातून के दावे पर दो लाख रुपये मुआवजा दिया था। इसके खिलाफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील की।

कंपनी का कहना था कि हादसे में शामिल वाहन का उसके यहां बीमा नहीं था और ट्रिब्यूनल में पेश की गई बीमा पालिसी की फोटो कापी फर्जी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल के सामने केवल लिखित बयान में पालिसी से इन्कार किया, लेकिन अपने रिकार्ड पेश कर यह साबित नहीं किया कि पालिसी उसके द्वारा जारी नहीं की गई थी।