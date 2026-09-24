'जबरन रिश्ता बनाए रखना सही नहीं', हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला; 6 साल पुराने विवाद में डॉक्टर दंपती का तलाक मंजूर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में डॉक्टर दंपति का विवाह भंग कर दिया है।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए हजारीबाग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाई कोर्ट ने पति के कथित अवैध संबंध और पत्नी के साथ की गई गंभीर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना को वैवाहिक क्रूरता माना और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की डिक्री मंजूर कर दी।

दोनों डॉक्टरों का विवाह 24 फरवरी 2018 को हजारीबाग के चरही में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पति धनबाद के टुंडी स्थित सोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे, जबकि पत्नी बीसीसीएल, धनबाद में चिकित्सक के पद पर कार्यरत थीं।

विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। स्थिति लगातार बिगड़ती गई और पांच सितंबर 2019 से दोनों अलग-अलग रहने लगे। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति का एक विधवा महिला के साथ अवैध संबंध था। उसने पति के सामने इसका विरोध किया और संबंध समाप्त करने का आग्रह किया। पत्नी के अनुसार, पति ने भविष्य में ऐसा आचरण नहीं करने का आश्वासन देते हुए बॉन्ड भी भरा, लेकिन इसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति की प्रताड़ना के कारण उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा तथा स्लिप-डिस्क जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हुई। फैमिली कोर्ट से तलाक की राहत नहीं मिलने के बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।