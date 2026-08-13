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    730 करोड़ के जीएसटी घोटाले में विक्की भालोटिया को राहत नहीं, मनी लांड्रिंग में अजय जालान पर निर्णय सुरक्षित

    By Manoj Singh Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:30 AM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने 730 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में आरोपी जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ...और पढ़ें

    730 करोड़ का घोटाला, ईडी कर रही जांच।

    730 करोड़ का घोटाला, ईडी कर रही जांच।

    HighLights

    1. झारखंड हाई कोर्ट ने विक्की भालोटिया की जमानत याचिका खारिज की।

    2. मामला 730 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी घोटाले से जुड़ा है।

    3. ईडी 90 से अधिक शेल कंपनियों के नेटवर्क की जांच कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने 730 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जमशेदपुर कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

    यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी जीएसटी इंट्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। मामले में ईडी ने ईसीआइआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

    जांच के दौरान ईडी ने कई आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी विक्की भालोटिया के अलावा शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता समेत अन्य आरोपित शामिल हैं।

    जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपितों पर करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार करने का आरोप है। इन फर्जी चालानों के आधार पर 730 करोड़ रुपये से अधिक के अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

    जीएसटी अधिकारियों की कार्रवाई के बाद अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ईडी की जांच में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

    जांच अधिकारियों के मुताबिक, 90 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी जीएसटी बिल तैयार करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लेने के लिए किया गया था। ईडी इसी नेटवर्क और उससे जुड़े मनी लांड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है।

    मनी लांड्रिंग मामले में जील इंडिया के मालिक पर निर्णय सुरक्षित

    झारखंड हाई कोर्ट में मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स रांची के प्रोपराइटर अजय जालान की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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    अजय जालान ने ईडी कोर्ट से उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने और उनके खिलाफ आरोप गठित करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामला मेकान के मेटलर्जिकल विंग के सीनियर मैनेजर यूएन मंडल से जुड़ा है।

    आरोप है कि यूएन मंडल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेन्नई की शिव मशीन टूल्स और रांची की जील इंडिया केमिकल्स को कार्यादेश दिलाया था। इसके एवज में दोनों कंपनियों को कार्यादेश देने के लिए करीब 1.65 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

    इस मामले में सीबीआइ ने 30 अक्टूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में ईडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी को आधार बनाते हुए पीएमएलए के तहत ईसीआइआर दर्ज की।

    इसी मामले में अजय जालान ने ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप भी गठित किए गए। ईडी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।