पति की आय से ज्यादा EMI पर झारखंड हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, पत्नी को 30 लाख का गुजारा भत्ता देने का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने वैवाहिक विवाद में पति की आय और कर्ज को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पत्नी के लिए 30 लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण तय किया है।

अदालत ने कहा कि संपत्ति बनाने के लिए लिया गया कर्ज पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकता। पत्नी को पहले 10 लाख रुपये मिल चुके थे, इसलिए अब पति को 20 लाख रुपये चार बराबर किस्तों में देने होंगे। कोर्ट ने नाबालिग बेटी के नाम 30 लाख रुपये की सावधि जमा कराने का भी निर्देश दिया।