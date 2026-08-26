जमानत देते समय कठिन शर्त लगाना, जमानत देकर वापस लेने जैसा: झारखंड हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत देते समय ऐसी कठिन या भारी-भरकम शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए, जिसका पालन आरोपित के लिए संभव ही न हो।

ऐसी शर्त लगाने से एक हाथ से जमानत देने और दूसरे हाथ से उसे वापस लेने जैसी स्थिति बन जाती है। अदालत ने गोड्डा निवासी शपथ कुमार चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। मामले में याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में मिली अग्रिम जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी।

26 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए तीन लोगों संजय कुमार दुबे, राजेश साह और अरुण सिंह को 35-35 हजार रुपये देने तथा जीवन भगत के नाम 23 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की शर्त लगाई थी।

इसके अलावा 10 हजार रुपये के बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने का निर्देश था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह निर्धारित राशि की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण समय पर निचली अदालत में सरेंडर नहीं कर सका।

अब उसने राशि की व्यवस्था कर ली है और एक सप्ताह के भीतर इसे जमा करने को तैयार है। हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें न्यायिक विवेक पर आधारित होनी चाहिए और मनमानी या यांत्रिक तरीके से नहीं लगाई जानी चाहिए।

अदालत ने याचिकाकर्ता को सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया और वर्ष 2014 के आदेश में इसी सीमा तक संशोधन कर दिया। बाकी शर्तें बरकरार रहेगी। तीन आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में केस डायरी तलब की है। साथ ही अगली सुनवाई तक तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

प्रार्थी लाल विजय नाथ सहदेव, उदय नाथ सहदेव और धीरेंद्र नाथ सहदेव ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामला खूंटी जिले के कर्रा थाना से जुड़ा है। तीनों ने अग्रिम जमानत की मांग की गुहार लगाई है।