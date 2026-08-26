31 साल पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, जर्नलिस्ट भानु प्रताप को 14.10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीप जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने लगभग 31 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में पत्रकार भानु प्रताप सिंह को बड़ी राहत दी है।

अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 14.10 लाख रुपये कर दी है। इस राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा।

वर्ष 1995 में हादसे के समय 28 वर्षीय भानु प्रताप सिंह प्रेस संवाददाता के रूप में काम कर रहे थे और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर चुके थे।

पुलिस जीप की टक्कर में उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूट गई थी। लंबे इलाज के कारण वह करीब तीन साल तक बिस्तर पर रहे। मेडिकल बोर्ड ने 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणित की थी। वर्तमान में भी उन्हें चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है।

दुमका के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 24 दिसंबर 2005 को 9.58 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक, दुमका ने हाई कोर्ट में अपील की थी। भानु प्रताप सिंह ने मुआवजा बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में क्रास आब्जेक्शन दाखिल किया था।