31 साल पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, जर्नलिस्ट भानु प्रताप को 14.10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने 31 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में पत्रकार भानु प्रताप सिंह को बड़ी राहत दी है, जिसमें मुआवजे की राशि बढ़ाकर 14.10 लाख रुपये कर दी गई है।
HighLights
हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 14.10 लाख रुपये किया।
पत्रकार भानु प्रताप सिंह 1995 के हादसे में घायल हुए थे।
राज्य सरकार को 8 सप्ताह में भुगतान का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीप जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने लगभग 31 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में पत्रकार भानु प्रताप सिंह को बड़ी राहत दी है।
अदालत ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 14.10 लाख रुपये कर दी है। इस राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा।
वर्ष 1995 में हादसे के समय 28 वर्षीय भानु प्रताप सिंह प्रेस संवाददाता के रूप में काम कर रहे थे और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर चुके थे।
पुलिस जीप की टक्कर में उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूट गई थी। लंबे इलाज के कारण वह करीब तीन साल तक बिस्तर पर रहे। मेडिकल बोर्ड ने 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणित की थी। वर्तमान में भी उन्हें चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है।
दुमका के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 24 दिसंबर 2005 को 9.58 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक, दुमका ने हाई कोर्ट में अपील की थी। भानु प्रताप सिंह ने मुआवजा बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में क्रास आब्जेक्शन दाखिल किया था।
हाई कोर्ट ने तय किया मुआवजा
हाई कोर्ट ने कार्यात्मक दिव्यांगता 70 प्रतिशत मानते हुए भविष्य की आय के नुकसान के लिए 5.99 लाख, चिकित्सा खर्च के लिए दो लाख और इलाज की अवधि में आय के नुकसान के लिए 1.08 लाख रुपये समेत विभिन्न मदों में मुआवजा तय किया।
ब्याज की गणना दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से होगी। इसलिए केवल 14.10 लाख रुपये पर सालाना छह प्रतिशत की दर से 84,600 रुपये प्रति वर्ष ब्याज बनेगा।
अंतिम ब्याज राशि दावा दाखिल करने की सही तिथि से राज्य सरकार द्वारा भुगतान की वास्तविक तिथि तक की अवधि पर निर्भर करेगी। राज्य सरकार को बढ़ी हुई राशि आठ सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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