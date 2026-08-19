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झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव: 92 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, 21 अगस्त को मतदान

By Manoj Singh Edited By: Chandan Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:00 AM (GMT+05:30)

झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद अब 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 अगस्त को होने वाले मतदान में 2889 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

अंतिम दिन एक नामांकन हुआ वापस, 21 अगस्त को होना है मतदान।

अंतिम दिन एक नामांकन हुआ वापस, 21 अगस्त को होना है मतदान।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच करने के बाद 92 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 93 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध घोषित किया गया था। इनमें से गवर्निंग काउंसिल पद के लिए नामांकन करने वाली तनु कुमारी ने अपना नाम वापस लिया है।

इसके बाद मंगलवार को चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस चुनाव में 2889 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए पांच उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया है। इनमें वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, महेश तिवारी, मनोज टंडन, आरएसपी सिन्हा और ऋतु कुमार शामिल हैं।

उपाध्यक्ष पद के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें अमरेश कुमार, धीरज कुमार, जय शंकर तिवारी, नवीन कुमार सिंह, प्राण प्रणय, राहुल कुमार गुप्ता और संजीव ठाकुर शामिल हैं। महासचिव पद के लिए पांच नामांकन वैध हुए हैं, इनमें अमित सिन्हा, बिनोद सिंह, मयंक कुमार, नवीन कुमार और संतोष कुमार सोनी शामिल हैं।

कोषाध्यक्ष पद के लिए नलिनी झा, श्रेष्ठ मेहता और विपुल दिव्या के नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। वहीं सहायक कोषाध्यक्ष पद के लिए आठ उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। इनमें आकाश दीप, अंजनी कुमार, कौशल किशोर मिश्रा, फैजाल आलम, नमिता सहाय, प्रेम मांडी, रमेश कुमार और वीर विजय प्रधान सम्मिलित हैं।

इस पद के लिए नमिता सहाय एकमात्र महिला अधिवक्ता हैं। सचिव प्रशासन पद के लिए जारी सूची में अमृत राज किस्कू, अरुण कुमार दुबे, आशीष वर्मा, धर्मेंद्र कुमार मालित्यार, कविता सिंह, मोती गोप, सुमित प्रकाश और विकास कुमार के नाम शामिल हैं।

सचिव पुस्तकालय पद के लिए अशोक कुमार, भोलानाथ ओझा, संजीव कुमार शिवप्रसाद, शुभाशीष रसिक सोरेन का नाम शामिल है। कार्यकारिणी समिति (गवर्निंग काउंसिल) के लिए 51 उम्मीदवार मैदान में है।

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक होगा और 22 अगस्त को मतगणना होगी।

गवर्निंग काउंसिल पद के उम्मीदवारों के नाम