झारखंड में रिम्स समेत जिला अस्पतालों में हीमोफीलिया की दवाओं की कमी, इलाज के अभाव में बच्चे की मौत का आरोप

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं और फैक्टर की उपलब्धता पर सवाल उठने लगे हैं।

हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को पत्र भेजकर रिम्स रांची समेत जिला अस्पतालों में हीमोफीलिया की दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।

सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि गोड्डा जिला अस्पताल में जीवनरक्षक फैक्टर-8, फैक्टर-9 और एमिसिजुमैब उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सोसाइटी के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने पत्र में दावा किया है कि गोड्डा के एमडी हुसैन नामक हीमोफीलिया पीड़ित बच्चे के मस्तिष्क में रक्तस्राव होने से सबड्यूरल हेमेटोमा (एसडीएच) हो गया था। गंभीर स्थिति में उसे रिम्स रांची के न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया था।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि इलाज के दौरान दोपहर करीब दो बजे उसकी मौत हो गई। सोसाइटी ने इस मामले में गोड्डा अस्पताल प्रशासन, रिम्स के चिकित्सक और कर्मचारियों की कथित लापरवाही की जांच कराने की मांग की है।

सोसाइटी का कहना है कि यदि गोड्डा जिला अस्पताल में समय पर एमिसिजुमैब और फैक्टर-8 उपलब्ध होता तो मरीज की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती थी। हालांकि, मौत का सीधा कारण दवा की अनुपलब्धता ही थी या नहीं, यह चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सोसाइटी ने इसी कारण पूरे मामले की जांच की मांग की है। रिम्स समेत अन्य अस्पतालों में भी दवा उपलब्ध कराने की मांग केवल रिम्स में दवा उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। मांग की गई है कि रिम्स के अलावा राज्य के सभी जिला अस्पतालों में हीमोफीलिया की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि गंभीर स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

सोसाइटी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील की है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि गोड्डा के हीमोफीलिया डे-केयर सेंटर में लंबे समय से एक ही स्थान पर कर्मचारियों की तैनाती के कारण व्यवस्था में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं।

आरोप है कि जिले के बाहर से आने वाले मरीजों की दवाएं पहले ही खत्म कर दी जाती हैं। सोसाइटी ने इसकी भी जांच की मांग की है। फैक्टर की खरीद और वितरण का ऑडिट कराने की मांग सोसाइटी ने हीमोफीलिया की दवाओं के लिए जारी राशि, खरीदे गए फैक्टर, किस चिकित्सक की सलाह पर कितनी मात्रा में फैक्टर खरीदा गया और किस मरीज को कितनी दवा दी गई, इसका पूरा रिकॉर्ड जांचने की मांग की है।