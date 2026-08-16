झारखंड में मौसम का सितम जारी: 16 अगस्त से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, IMD ने दी सतर्क रहने की सलाह
झारखंड में मानसून सक्रिय है और 16 अगस्त से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 17 से 19 अगस्त तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिससे जलजमाव और बाढ़ का खतरा है।
HighLights
16 अगस्त से झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी।
17-19 अगस्त तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश।
वज्रपात, जलजमाव और फसल नुकसान का खतरा।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून एक्टिव मोड में है। यहां लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के Jharkhand Weather Forecast के मुताबिक, 16 अगस्त को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर आप अगले कुछ दिनों में कहीं बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो छाता और रैनकोट साथ रखना न भूलें।
17 अगस्त से बढ़ेगा बारिश का सितम
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 16 अगस्त को राज्य के 51% से 75% हिस्सों (FWS) में मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। हालांकि, असली बदलाव 17 अगस्त से देखने को मिलेगा, जब बारिश का दायरा बढ़कर पूरे झारखंड (76% से 100% हिस्से) को अपनी चपेट में ले लेगा। 17 से 19 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
वज्रपात का अलर्ट और तेज हवाएं
मौसम विभाग ने बारिश के साथ-साथ गर्जन और वज्रपात (बिजली गिरने) को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है। 20 अगस्त तक कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की आशंका है। 17 और 18 अगस्त को राज्य के दक्षिणी व मध्य हिस्सों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी (ऑरेंज अलर्ट) दी गई है।
भारी बारिश से खतरा
निचले इलाकों, शहरी क्षेत्रों और सड़कों पर जलजमाव (Waterlogging) हो सकता है, जिससे यातायात बाधित होने की संभावना है। कच्चे मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और कमजोर दीवारों को आंशिक या भारी नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा नदियों और नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि (Flash Floods) के कारण निचले ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं, खेतों में अत्यधिक पानी जमा होने से खड़ी फसलों (विशेषकर धान और सब्जियों) को भारी नुकसान हो सकता है। दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
मौसम विभाग की सलाह
मौसम केंद्र रांची ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम या गर्जन के समय खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास न रुकें। मौसम की सटीक जानकारी के लिए 'मौसम ऐप' (Mausam App), किसानों के लिए 'मेघदूत ऐप' (Meghdoot App) और बिजली से बचाव के लिए 'दामिनी ऐप' (Damini App) का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
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