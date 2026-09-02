महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में JSSC को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, रांची। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था।