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महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में JSSC को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:37 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में JSSC की अपील पर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई। ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. JSSC महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने लगाई रोक।

  2. हाई कोर्ट ने 32 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था।

JSSC की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित 32 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मूल विषय में नहीं, बल्कि सप्लीमेंट्री विषय में है। इसी आधार पर आयोग ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सभी 32 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। 

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