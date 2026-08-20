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JPSC-JSSC परीक्षा रद करने के फैसले पर झारखंड HC की रोक, प्रदीप यादव बोले- ‘छात्र भी न्याय के लिए कोर्ट जाएं’

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:58 PM (IST)

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा रद करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस पर CLP लीडर प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी और छात्रों को न्याय के लिए कोर्ट जाना चाहिए।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने JPSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई।

  2. उन्होंने छात्रों को न्याय के लिए कोर्ट जाने की सलाह दी।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा एवं नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड CLP लीडर प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी और सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

प्रदीप यादव ने कहा कि मामले की जांच आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे पूरी तस्वीर सामने आएगी। जांच में परत-दर-परत तथ्य सामने आने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया सरकार को लगा होगा कि इन परीक्षाओं में भी कुछ गड़बड़ियां थीं, इसी वजह से परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, कोर्ट के समक्ष रखी गई दलीलों और याचिकाओं के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई है।

प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि छात्रों को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उनके अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परीक्षा में वास्तव में क्या गड़बड़ी हुई थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। वहीं, परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर अब सभी की नजर रहेगी।

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