JPSC-JSSC परीक्षा रद करने के फैसले पर झारखंड HC की रोक, प्रदीप यादव बोले- ‘छात्र भी न्याय के लिए कोर्ट जाएं’

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा एवं नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड CLP लीडर प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी और सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

प्रदीप यादव ने कहा कि मामले की जांच आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे पूरी तस्वीर सामने आएगी। जांच में परत-दर-परत तथ्य सामने आने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया सरकार को लगा होगा कि इन परीक्षाओं में भी कुछ गड़बड़ियां थीं, इसी वजह से परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, कोर्ट के समक्ष रखी गई दलीलों और याचिकाओं के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई है।