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'अभ्यर्थियों की गलती कहीं दर्ज नहीं, फिर परीक्षा-नियुक्ति रद क्यों?' JPSC-JSSC परीक्षा रद मामले में वकील ने उठाया सवाल

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:36 PM (IST)

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और नियुक्तियों को रद करने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, जिससे अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने JPSC परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई।

  2. अभ्यर्थियों को शपथपत्र देना होगा, जिससे उन्हें तत्काल राहत।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका और दलीलों पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।

अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से परीक्षाओं को रद करने के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि परीक्षा रद करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।

अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रिकॉर्ड में कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभ्यर्थियों की गलती क्या थी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा और नियुक्ति रद करने के फैसले पर सवाल उठाए गए।

अभ्यर्थियों को देना होगा शपथपत्र

अधिवक्ता कुमार हर्ष के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा रद की गई थी, उन्हें अब एक शपथपत्र (Affidavit) दाखिल करना होगा। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि यदि भविष्य में जांच में उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता सामने आती है, तो वे उससे संबंधित आदेश को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना आदेश गलत

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर का मामला भी कोर्ट के समक्ष था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथमदृष्टया सरकार के आदेश को गलत पाया और फिलहाल उस पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है, जिनकी परीक्षा और नियुक्ति सरकार के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी। अब मामले में सरकार के जवाब और आगे की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।