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JPSC नियुक्तियों पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले से फिर भड़के छात्र, हेमंत सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

By Kumar Gaurav Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:38 AM (IST)

छात्र नेताओं ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्हों ...और पढ़ें

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं जेपीएससी नियुक्तियों पर रोक लगाई।

  2. छात्र नेताओं ने हेमंत सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

  3. सरकार पर अदालत में कमजोर पैरवी का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने गुरुवार को 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी रद करने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला।

छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि नियुक्तियां रद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

उन्होंने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच पिछले 26 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, लेकिन बदले में छात्रों को धोखा मिला।

उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री से जुड़ा कोई मामला होता है, तो दिल्ली से कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील आते हैं, लेकिन झारखंड के लाखों छात्रों से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद नहीं था। वहां मौजूद वकील ने एक शब्द तक नहीं कहा...।

कुणाल ने इसे छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश बताते हुए कहा कि सरकार ने 26 दिनों की मेहनत और छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट व्यवस्था सक्रिय है। ऐसे में छात्रों को जांच पर भरोसा कैसे होगा, जब सरकार अदालत में अपना पक्ष ठीक से रखने में ही विफल हो रही है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार को लगता है कि छात्र दोबारा एकजुट नहीं हो सकते तो यह उसकी बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो झारखंड के लाखों छात्रों को फिर रांची बुलाया जा सकता है। एक अन्य छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि गुरुवार की सुनवाई के बाद सरकार के विरोध में नई लड़ाई शुरू होगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों, उनके अभिभावकों और आम जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार परीक्षाएं रद करने और सीबीआइ जांच की बात नहीं कर रही थी, तब तक स्थिति अलग थी। लेकिन अब छात्रों को सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है।

आपने न सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया, बल्कि राज्य की आम जनता और उन अभिभावकों को भी धोखा दिया जिन्होंने अपने बच्चों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजा...।

कोर्ट ने लगाई रोक

इससे पूर्व गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां रद करने संबंधी सरकारी अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

अदालत ने फूड सेफ्टी अफिसर्स की नियुक्तियां रद करने के आदेश पर भी रोक लगाई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

अदालत के आदेश के बाद 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा में चयनित वे कर्मचारी, जिनकी नियुक्तियां सरकार के आदेश से प्रभावित हुई थीं, फिलहाल अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।

यद्यपि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति में गड़बड़ी या किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को इसके परिणाम भुगतने होंगे और उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

आंदोलन के दबाव में रद की थी परीक्षा

बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के 25 दिनों तक चले आंदोलन के बाद 18 अगस्त की रात झारखंड सरकार ने वर्ष 2014 के बाद आयोजित 22 परीक्षाओं को रद करने तथा 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद रद की गई परीक्षाओं से नियुक्त कर्मचारी भी आंदोलन पर उतर आए हैं।

देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार पर उठाए सवाल

छात्रनेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, मैं हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मुझे भरोसा है कि हाईकोर्ट उस मुद्दे पर न्याय करेगा जिसके लिए हम पेपर लीक और झारखंड में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ये चीजें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। जब हाईकोर्ट ने सरकार को अवसर दिया था, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे।

सरकार की ओर से पेश वकील ने सीआइडी जांच रिपोर्ट को ठीक से क्यों नहीं रखा। इससे ऐसा लगता है कि सरकार मामले को दबाना चाहती है। अगर सरकार धोखा देती है या मामले को दबाने की कोशिश करती है, तो छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा क्योंकि हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे...।

वहीं, आंदोलनकारियों ने कहा, झारखंड में सीबीआइ की जांच का अनुभव नकारात्मक ही रहा है। 2010 से पहली व दूसरी जेपीएससी समेत कुल 18 परीक्षाओं की सीबीआइ जांच कर रही है।

जांच में अध्यक्ष, सदस्य, नेता, मंत्री सभी के भाई भतीजा की लंबी लिस्ट सामने आई। लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। हम छात्रों के लिए कोई नहीं सोचता है।

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