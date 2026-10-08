झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में नियुक्ति और बोकारो मिसिंग मामले में सरकार को फटकार, गृह सचिव को शोकाज

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में राज्य की जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि पूर्व में छह माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बजाय समय की मांग कर रही है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के गृह सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को शोकाज नोटिस जारी किया है।

अदालत ने दोनों से पूछा गया है कि क्यों नहीं आदेश के अनुपालन में देरी के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी को नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार पत्र लिखा गया है।

लेकिन उनकी ओर से अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। जबकि आयोग की ओर से कहा गया कि सरकार को शारीरिक परीक्षा लेने के बाद आगे की प्रक्रिया आयोग की ओर से की जानी है। आयोग की ओर से उक्त प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई को जल्द करने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने बंद करें। इस मामले में जल्द से कार्रवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि जेलों में 80 प्रतिशत पद खाली हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिक्त पदों को भरने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब केवल समय मांगने से काम नहीं चलेगा। बोकारो से लापता युवक के मामले में पुलिस की जांच से कोर्ट असंतुष्ट हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में बोकारो से वर्ष 2023 से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं मिलने को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अनुसंधान पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अब तक अनुसंधान में लापता युवक के संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी नहीं की गई है।

अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए पुलिस को अनुसंधान सही दिशा में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता संतोष साव की ओर से अदालत को बताया कि उनका पुत्र वर्ष 2023 से बोकारो से लापता है।

इस संबंध में बोकारो के दुग्धा थाना में मामला दर्ज है। इसके बाद अब तक पुलिस युवक का पता लगाने में सफल नहीं हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि लापता युवक का इंस्टाग्राम अकाउंट 13 जुलाई 2025 तक सक्रिय था।

इसके बाद भी पुलिस ने इस महत्वपूर्ण पहलू की समुचित जांच नहीं की। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि पुलिस युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।