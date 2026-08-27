झारखंड हाई कोर्ट का एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक से इन्कार, जज नियुक्ति में 31 को सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्यूटर (एपीपी) की नियमित और बैकलाग परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों को याचिका प्रति झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

इस संबंध में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में एपीपी नियमित परीक्षा और एपीपी बैकलाग परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

जज नियुक्ति मामले में 31 को सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सरकार द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया।

इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है। प्रार्थी आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल जज जूनियर डिवीजन की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका रही थी।

इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया था। इन निर्णयों के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने परीक्षा रद्द करने, नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने और विभिन्न परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने से संबंधित अधिसूचना जारी की।