300 रुपये रिश्वत के लिए 33 वर्ष चले मुकदमे में झारखंड हाई कोर्ट ने घटाई सजा, CBI ने माना था दोषी
झारखंड हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने 300 रुपये रिश्वत मामले में समीर कुमार चौधरी की सजा कम कर दी है। अदालत ने आरोपी द्वारा पहले काटी गई एक माह की जेल और मुकदमे की लंबी अवधि को पर्याप्त दंड माना।
HighLights
हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने रिश्वत मामले में सजा घटाई।
आरोपी समीर चौधरी को 300 रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाया।
एक माह जेल और लंबी सुनवाई को पर्याप्त दंड माना गया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत में रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से सजा पाए समीर कुमार चौधरी की अपील को खारिज कर दिया है, लेकिन अदालत ने तीन दशक पुराने मामले और आरोपित के पहले की एक माह जेल अवधि को सजा के बराबर मान लिया।
धनबाद की सीबीआई कोर्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रार्थी समीर कुमार चौधरी ने अपील दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित द्वारा पीएफ बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 300 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप को साबित करने में सफल रहा। यह मामला वर्ष 1993 का है।
आरोप है कि फंड क्लर्क समीर कुमार चौधरी ने शिकायतकर्ता रामधारी हरिजन, जो बीसीसीएल की बसुदेवपुर कोलियरी में एक्स-माइनर लोडर थे, उनके सीएमपीएफ एरियर भुगतान के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए 300 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई की विशेष अदालत, धनबाद ने 26 फरवरी 2005 को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए इस अपराध के लिए दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना कि घटना वर्ष 1993 की है और आरोपित लगभग 33 वर्षों से मुकदमे की पीड़ा झेल रहा है।
वह एक माह एक दिन की जेल काट चुका और कुल सात हजार रुपये जमा किए हैं, जिसमें दो हजार रुपये जुर्माना और जमानत की पुष्टि के लिए जमा किए गए पांच हजार रुपये शामिल हैं।
अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए माना कि आरोपित पर्याप्त दंड भुगत चुका है। कोर्ट ने कहा आरोपित पहले से जमानत पर था, इसलिए उसके जमानत बांड और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।
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