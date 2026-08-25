300 रुपये रिश्वत के लिए 33 वर्ष चले मुकदमे में झारखंड हाई कोर्ट ने घटाई सजा, CBI ने माना था दोषी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत में रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से सजा पाए समीर कुमार चौधरी की अपील को खारिज कर दिया है, लेकिन अदालत ने तीन दशक पुराने मामले और आरोपित के पहले की एक माह जेल अवधि को सजा के बराबर मान लिया।

धनबाद की सीबीआई कोर्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रार्थी समीर कुमार चौधरी ने अपील दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित द्वारा पीएफ बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 300 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप को साबित करने में सफल रहा। यह मामला वर्ष 1993 का है।