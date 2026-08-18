उपभोक्ता आयोग के पदाधिकारियों को तत्काल बहाल करने का निर्देश, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने चार सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को तत्काल पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले हुई थी और जिनका कार्यकाल नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले समाप्त हो गया, उन्हें नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बने रहने का अधिकार है।

राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में केवल उन अध्यक्षों एवं सदस्यों का कार्यकाल अगली नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाया था, जो 21 मई 2025 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे।

हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत बताया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 21 मई 2025 की तिथि को पात्रता की कट आफ तिथि नहीं बनाया गया है।

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि से पहले नियुक्त होकर सेवा दे रहे राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाएगा।

यदि उनका कार्यकाल नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले समाप्त हो जाता है, तो उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर जारी रखा जाएगा। हाई कोर्ट ने चारों याचिकाकर्ताओं को तत्काल पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया है।उन्हें संबंधित सेवानिवृत्ति की तिथि से लगातार सेवा में माना जाएगा।