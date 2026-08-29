माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड HC सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और CID को जांच सौंपने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि इस नियुक्ति में जेएसएससी ने हैकिंग अथवा बाहरी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए 2819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई है। प्रार्थियों की ओर से इस दोबारा परीक्षा को उचित नहीं बताया गया।