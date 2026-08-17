सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को छह सप्ताह में मिलेगा बकाया वेतन, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची।हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को संशोधित वेतनमान का बकाया आर्थिक लाभ का भुगतान छह सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चार शिक्षिकाओं की याचिका का निपटारा करते हुए उक्त आदेश दिया।

प्रार्थी शांति कुमारी, प्रभावती मिश्रा, छाया गुहा ठाकुरता और बासो मुंडा ने एक अप्रैल 1989 से चौथे वेतन पुनरीक्षण के तहत 1400-2600 रुपये के वेतनमान का लाभ देने और 1989 से 2003 तक के वेतन अंतर की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की थी। इसके बाद पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण की भी मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि प्रार्थियों की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। 18 दिसंबर 1989 के सरकारी संकल्प के अनुसार 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उनका मूल वेतन 1900 रुपये किया गया है।