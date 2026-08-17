सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को छह सप्ताह में मिलेगा बकाया वेतन, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को संशोधित वेतनमान का बकाया आर्थिक लाभ छह सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिक्षिकाओं ने 1989 से चौथे, पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत वेतन अंतर की बकाया राशि की मांग की थी।
HighLights
झारखंड हाई कोर्ट ने बकाया भुगतान का निर्देश दिया।
चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा।
छह सप्ताह के भीतर खातों में जमा होगा पैसा।
राज्य ब्यूरो, रांची।हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चार सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिकाओं को संशोधित वेतनमान का बकाया आर्थिक लाभ का भुगतान छह सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चार शिक्षिकाओं की याचिका का निपटारा करते हुए उक्त आदेश दिया।
प्रार्थी शांति कुमारी, प्रभावती मिश्रा, छाया गुहा ठाकुरता और बासो मुंडा ने एक अप्रैल 1989 से चौथे वेतन पुनरीक्षण के तहत 1400-2600 रुपये के वेतनमान का लाभ देने और 1989 से 2003 तक के वेतन अंतर की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की थी। इसके बाद पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण की भी मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि प्रार्थियों की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। 18 दिसंबर 1989 के सरकारी संकल्प के अनुसार 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उनका मूल वेतन 1900 रुपये किया गया है।
पांचवें वेतन आयोग के अनुसार एक जनवरी 1996 से मूल वेतन 6950 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि वेतन का पुनर्निर्धारण कागज पर हो गया है, लेकिन उसका आर्थिक लाभ अभी खातों में जमा नहीं हुआ है।
हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर वास्तविक मौद्रिक लाभ खातों में जमा कराने का निर्देश दिया।
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