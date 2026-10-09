सरकार ने छात्र आंदोलन के दबाव में लिया असंवैधानिक फैसला, झारखंड HC में 11वीं से 13वीं JPSC रद करने पर सुनवाई जारी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को रद करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और इंद्रजीत सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति रद करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट में शुक्रवार को कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। आगे सोमवार को सुनवाई जारी रहेगी।

राज्य सरकार को नियुक्ति रद करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते बिना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा रद करने का आदेश दिया है जो असंवैधानिक है।



जेपीएससी की ओर से कहा गया कि परीक्षा लेने वाली संस्था की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा रद करने का निर्णय लिया है। क्योंकि इसमें अनियमितता हुई है। इसमें शामिल अभ्यर्थियों को अलग करना करना मुश्किल है।