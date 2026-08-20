झारखंड हाई कोर्ट से LIC के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को राहत, वेतन घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एलआईसी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बैजनाथ राय के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के बाद अदालत ने धनबाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के 30 मई 2019 के संज्ञान एवं समन आदेश तथा धनबाद सत्र न्यायालय के 22 नवंबर 2019 के आदेश को भी निरस्त कर दिया।

शिकायतकर्ता विजय कुमार साव का आरोप था कि उनके पिता की दो एलआईसी पालिसियों के मृत्यु दावा भुगतान को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि 30 जून 2014 को बैजनाथ राय सह आरोपितों के साथ उनके घर पहुंचे और धमकी दी।

पुलिस जांच के बाद मामले में अंतिम प्रपत्र दाखिल कर बैजनाथ राय को आरोपित नहीं किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विरोध-सह-शिकायत याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अपराध के लिए आरोपित का घर में प्रवेश या वहां बने रहना किसी अपराध को करने अथवा किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की मंशा से होना जरूरी है। इस मामले में बैजनाथ राय का प्रवेश वैध था और उनके अवैध रूप से घर में रुके रहने का कोई आरोप नहीं है।

मारपीट के आरोप पर अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के शपथ बयान में बैजनाथ राय द्वारा चोट पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है। धक्का देने और चोट लगने का आरोप सह-आरोपित पर था। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध तथ्यों से अपराध नहीं बनते। ऐसे में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने पूरी आपराधिक कार्यवाही बैजनाथ राय के खिलाफ निरस्त कर दी। ट्रेजरी घोटाला मामले में अन्नू पांडेय को नहीं मिली जमानत हाई कोर्ट ने बोकारो कोषागार के पुलिस विभाग के वेतन मद से कथित तौर पर 3.15 करोड़ रुपये की राशि निकाले के मामले में आरोपित अन्नू पांडेय को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने अन्नू पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बोकारो कोषागार से सब-इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के वेतन मद से करीब 20 महीने की अवधि तक 3.15 करोड़ रुपये की राशि निकाले जाने की कथित घटना से अन्नू पांडेय का कोई लेना-देना नहीं है।