माता-पिता के विवाद में न बिगड़े बच्चों का भविष्य, झारखंड हाई कोर्ट ने कस्टडी के लिए नियम बनाने का दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने माता-पिता के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की कस्टडी, उनकी सुरक्षा, बौद्धिक विकास और भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है।

अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए कमेटी गठित कर नियमावली बनाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मां-बाप के विवाद में किसी नौनिहाल का भविष्य चौपट न हो। उनका हित प्रभावित न हो।

हाई कोर्ट नियमावली तैयार करने में कलकत्ता हाई कोर्ट की चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइंस एंड पेरेंटिंग प्लान-2025 की तर्ज पर व्यवस्था विकसित करने को कहा गया है। अदालत ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों की कस्टडी और उनके हितों की सुरक्षा पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ उनके बौद्धिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जा सके।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक कमेटी गठित कर इससे संबंधित नियमों का प्रारूप तैयार करने को कहा है। इसके तहत बच्चों की कस्टडी और अभिभावकों की जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में है, लेकिन झारखंड में अभी इससे संबंधित नियम नहीं हैं।

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अदालत ने इसको देखते हुए राज्य सरकार को नियम तैयार करने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। नियम बनने के बाद बच्चों की कस्टडी और अभिभावक की जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में एक समान प्रक्रिया अपनाने में मदद मिलेगी।