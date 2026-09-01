झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले में फ्रीज 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड पर ईडी से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में कोयला घोटाले से संबंधित मामले में एलबी सिंह और उनकी पत्नी आरती सिंह के फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ईडी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि ईडी ने कोयला घोटाले में दूसरे चरण की छापेमारी के दौरान करीब 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड फ्रीज किए हैं। इनमें एलबी सिंह से जुड़ी कंपनी देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर करीब 60 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी आरती सिंह से संबंधित करीब 26 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड शामिल हैं।