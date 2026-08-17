लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट दे सरकार, बोकारो से लापता युवती मामले झारखंड हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची। बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 10 दिन का समय देते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है।

इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मामले में आइजी, डीआइजी, एसपी बोकारो का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर एक नियमित विभागीय प्रक्रिया है, यह लापरवाह अधिकारियों के लिए दंड नहीं है।

बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से कहा था कि कंट्रोलिंग अथारिटी होने के नाते मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दी जाए। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि संबंधित थाना के 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।