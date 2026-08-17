लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट दे सरकार, बोकारो से लापता युवती मामले झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की लापता युवती के मामले में राज्य सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई मांगी।
बोकारो लापता युवती मामले में 10 दिन में जवाब देने का निर्देश।
कोर्ट ने वरीय पुलिस अधिकारियों के तबादले को दंड नहीं माना।
राज्य ब्यूरो, रांची। बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 10 दिन का समय देते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है।
इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मामले में आइजी, डीआइजी, एसपी बोकारो का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर एक नियमित विभागीय प्रक्रिया है, यह लापरवाह अधिकारियों के लिए दंड नहीं है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से कहा था कि कंट्रोलिंग अथारिटी होने के नाते मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दी जाए। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि संबंधित थाना के 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।
इनमें से चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। जिस पर अदालत ने कहा था कि केवल निचले स्तर के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन जिम्मेदार वरीय पुलिस को क्यों छोड़ दिया गया।
बता दें कि मामले को लेकर युवती की मां की ओर से अदालत में हेवियस कार्पस दायर की गई है। युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है। इस संबंध में बोकारो के पिंडराजोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया है।
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