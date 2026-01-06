झारखंड हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला, पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने लोहरदगा जिले में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभियुक्त की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस एस एन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने सुनाया।

मामला 24 दिसंबर 2022 का है, जब लोहरदगा जिले के बागरू थाना क्षेत्र अंतर्गत अरेया गांव में एक पांच वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अभियुक्त इंदर उरांव, जो पीड़िता का पड़ोसी था, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी पाकर 10 जनवरी 2025 को उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अभियुक्त ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जबकि राज्य सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए डेथ रेफरेंस दायर किया था।

मामले में न्याय मित्र के रूप में अधिवक्ता वैभव कुमार ने अदालत की सहायता की। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि अभियुक्त के खिलाफ पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ‘लास्ट सीन थ्योरी’ और चिकित्सकीय प्रमाण मिलकर दोष सिद्ध करने की एक मजबूत कड़ी बनाते हैं।

अदालत ने कहा- यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं हालांकि, सजा के प्रश्न पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता। अदालत के अनुसार अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।