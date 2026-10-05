झारखंड में सिविल जज नियुक्ति रद मामला एकल पीठ में, विधि अधिकारी नियमावली पर फैसला सुरक्षित

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को एकल पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। इस संबंध में आशुतोष श्रीवास्तव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

सीआइडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन परीक्षाओं को रद करने का निर्णय लिया था, जिनमें टीडीपीएल की संलिप्तता सामने आई थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।

विधि अधिकारी नियुक्ति नियमावली मामले में फैसला सुरक्षित हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लागू की गई झारखंड विधि अधिकारी नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।